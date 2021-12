Steam: al via i Saldi Invernali e le votazioni per gli Steam Awards 2021

Con i preannunciati Saldi Invernali di Steam, le alte sfere di Valve aprono ufficialmente la fase di votazioni per gli Steam Awards 2021, la cerimonia che assegna i premi ai videogiochi più importanti e rappresentativi dell'anno videoludico che sta per volgere al termine.

Sulla scorta delle indicazioni offerte dagli utenti con la scelta dei candidati per la conquista di ciascun premio, gli organizzatori dell'evento hanno stilato l'elenco dei giochi in Nomination per la vittoria del prestigioso Game of the Year di Steam e delle altre statuette.

La pagina per votare in ciascuna categoria degli Steam Awards 2021 è già attiva e raccoglierà le preferenze degli appassionati per tutte le festività natalizie, fino all'annuncio ufficiale dei vincitori che avverrà alle ore 19:00 italiane del 3 gennaio. Ad ogni voto assegnato, gli appassionati guadagneranno una carta a caso del set di carte collezionabili dei Saldi Invernali di Steam, anch'essi attivi da oggi 22 dicembre con migliaia di sconti su giochi, espansioni e pacchetti aggiuntivi: in calce alla notizia trovate il link alla pagina principale sui Salti Invernali.

Tornando agli Steam Awards 2021, il quintetto dei videogiochi in lizza per la conquista del Game of the Year annovera il fenomeno vichingo Valheim, il gioco di ruolo online di Amazon New World, il chiacchierato kolossal sci-fi Cyberpunk 2077, l'odissea horror di Capcom Resident Evil Village e l'enorme racing open world Forza Horizon 5. Eccovi il link per partecipare agli Steam Awards 2021, fateci sapere con un commento quali giochi in nomination vorreste veder trionfare con il GOTY e o come vincitore nelle restanti categorie.