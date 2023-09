Steam, ai saldi non c'è mai fine: è tempo di mega sconti sulla saga di Far Cry

Su Steam è tempo di incredibili sconti e offerte per molti giochi. Dopo aver passato in rassegna le promozioni del momento nella giornata di ieri, è tempo di vedere quanto realizzato da Ubisoft all'interno del client di Valve: la compagnia videoludica ha iniziato una forte campagna di saldi sull'intero franchise di Far Cry.

Steam è invaso dalle offerte. Ora, però, il sito si tinge di follia e azione con le promozioni dedicate a Far Cry: tutti i titoli della serie sono in saldo, a partire dal primissimo capitolo del brand fino al bundle onnicomprensivo di tutte le iterazioni. Qui di seguito vi riportiamo quanto proposto dal Far Cry Franchise Sale su Steam:

Far Cry 6 passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Far Cry 6 Season Pass passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Far Cry 6 DLC 3 Joseph: Collapse passa da 14,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 50%;

Far Cry 6 DLC 2 Pagan: Control passa da 14,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 50%;

Far Cry 6 DLC 1 Vaas: insanity passa da 14,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 50%;

Far Cry 6 Lost Between Worlds passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Far Cry 6 Game of The Year Upgrade Pass passa da 59,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

Far Cry 5 passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Far Cry 5 Season Pass passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

Far Cry New Dawn passa da 44,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Far Crt 3 Blood Dragon passa da 14,99 euro a 3,74 euro, con uno sconto del 75%;

Far Cry Primal passa da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

Far Cry 4 passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Far Cry 3 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Far Cry 2 passa da 9,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 70%;

Far Cry passa da 9,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 70%;

Far Cry Franchise Bundle passa da 299,91 euro a 59,54 euro, con uno sconto dell'80%.

I festeggiamenti per i vent'anni di Steam non sono affatto terminati: la celebrazione dell'evento continua a tenersi in grande stile, con una serie di sconti rilasciati da diversi giorni a questa parte.