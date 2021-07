Steam, saldi, Pirati dei Caraibi e Shinobi: Sea of Thieves e Sekiro tra i più venduti

Con l'annuncio dei Saldi Estivi 2021 di Steam, sono veramente moltissimi i giochi che possono essere acquistati sulla piattaforma Valve ad un prezzo scontato.

Tra questi ultimi, trovano spazio anche giochi AAA si assoluto valore, tra Red Dead Redemption 2, DOOM Eternal, la Mass Effect: Legendary Trilogy e moltissimo altro. L'influenza degli sconti attivati si è ovviamente palesata nella classifica settimanale dei giochi più venduti su Steam, che vedono approdare in vetta alcuni dei giochi scontati. Di seguito, vi riportiamo nello specifico la Top 10 dei giochi più venduti su Steam nella settimana appena conclusa:

1. Sea of Thieves;

2. Forza Horizon 4 (Standard Edition);

3. Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Edition;

4. Player's Unknown BattleGrounds;

5. Forza Horizon 4 (Ultimate Edition);

6. Rust;

7. Halo: The Master Chied Collection;

8. It Takes Two;

9. Red Dead Redemption 2;

10. Valve Index VR Kit;



Al primo posto si colloca l'epopea piratesca di Rare, i cui mari sono stati di recente invasi dall'intrigante collaborazione tra Sea of Thieves e Pirati dei Caraibi. Medaglia d'argento invece per Forza Horizon 4, in attesa che i piloti possano iniziare a sfrecciare anche tra i panorami del Messico in Forza Horizon 5. Infine, terzo gradino del podio per l'ultima produzione parte della storia di FromSoftware.



Cogliamo inoltre l'occasione per ricordare l'iniziativa di Steam dedicata allo sviluppo nostrano, con ben 150 giochi italiani in sconto.