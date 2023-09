Steam, quanti saldi! Preparatevi: si avvicina il Festival degli Shoot 'em up, manca poco

Il 2024 di Steam è pieno di sconti con tutti i saldi e festival in arrivo, volti a celebrare al meglio il mondo videoludico con tante iniziative che permetteranno di far risparmiare non poco agli utenti di tutto il mondo. Eppure, il 2023 di Steam ha ancora molte colpi in canna: si avvicina il Festival degli Shoot 'em up.

Come annunciato in via ufficiale dalle pagine del portale di Valve, sappiamo che nei prossimi giorni giungerà "una celebrazione dei giochi Shoot 'em up di tutti i tipi, con sconti, demo e prossime uscite" che daranno vita ad un'intera settimana di promozioni imperdibili. Dopo il bel risparmio per il portafoglio con gli sconti dei giochi Konami su Steam, il popolare client ravviva ulteriormente la festa.

Ma quando si terrà l'evento di cui sopra? Il Festival degli Shoot 'em up inizierà da lunedì 25 settembre. Esso durerà un'intera settimana e giungerà al suo termine il 2 ottobre del 2023. Ci saranno ben sette giorni per ricercare e accaparrarvi la miglior esperienza videoludica Shoot 'em up di vostro desiderio. Segnatevi quindi la data sul calendario: i saldi prenderanno piede dalle ore 19:00 del 25 settembre tra le pagine del client di Valve. Impazienti di scoprire quanti e quali giochi verranno messi in saldo? Mancano quasi due giorni all'inizio della festa.