Steam, al via i Saldi di Primavera! In regalo uno spin-off di Borderlands

Sullo sfondo dei festeggiamenti per il compleanno di Steam Deck con lo sconto del 10% sono ufficialmente partiti i Saldi di Primavera: la nuova tornata promozionale coinvolge lo sterminato catalogo del negozio digitale di Valve, con ghiotte occasioni di risparmio per migliaia di videogiochi.

L'ultima iniziativa promozionale lanciata da Valve, come da tradizione, copre l'intero arco di esperienze videoludiche per abbracciare i generi più disparati, dalle IP più amate dalla community ai giochi indipendenti più interessanti.

Scorrendo l'infinito elenco di titoli in offerta nei Saldi Primaverili di Steam è davvero impossibile non lasciarsi attrarre dai forti sconti applicati a videogiochi come The Callisto Protocol, Marvel's Midnight Suns, Marvel's Spinder-Man Miles Morales, Stray, Gotham Knights, Call of Duty Modern Warfare 2, Dead Space Remake, Forza Horizon 5 e Red Dead Redemption 2.

Tutte le offerte dei Saldi Primaverili di Steam sono già attive da oggi, giovedì 16 marzo, e lo saranno fino alle ore 18:00 italiane di giovedì prossimo, 23 marzo. Tutti gli appassionati della serie sparatutto open world di Borderlands saranno poi lieti di sapere che, sempre fino al 23 marzo, sarà possibile scaricare una copia gratuita di Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica nelle Wonderlands. Una volta riscattato, lo spin-off di Borderlands ambientato nel fittizio universo fantasy creato dalla fervida immaginazione di Tiny Tina rimarrà per sempre a vostra disposizione. Qui trovate il video d'annuncio di Tiny Tina Assalto alla Rocca del Drago.