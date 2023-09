Steam, i saldi Square Enix del Tokyo Games Show: tra le promo c'è Final Fantasy 7 Remake

In quel di Steam è tempo di incredibili sconti su Steam Deck e molto altro. Però, è giunto anche il momento dei Tokyo Games Show e le pagine del client di Valve si riempiono di grandi occasioni da non lasciarsi sfuggire, come nel caso dei saldi di Square Enix del TGS. Nella lista dei titoli compaiono grandi nomi dell'industry.

Qualche esempio? In promozione troviamo progetti del calibro di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Octopath Traveler II, Dragon Quest Treasure e non solo. Steam continua quindi ad essere un ricettacolo di importanti offerte per l'utenza videoludica di tutto il mondo: ai saldi su Steam non c'è mai fine, come nel caso dei mega sconti per la saga di Far Cry. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco delle migliori esperienze videoludiche da accaparrarsi ad un prezzo ridotto:

Final Fantasy 7 Remake Intergrade passa da 79,99 euro a 45,99 euro, con uno sconto del 43%;

Octopath Traveler II passa da 59,99 euro a 44,99 euro, con uno sconto del 25%;

Dragon Quest Treasures passa da 49,99 euro a 34,49 euro, con uno sconto del 31%;

PowerWash Simulator passa da 24,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 20%;

Crisis Core - Final Fantasy 7 Reunion passa da 49,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 30%;

Forspoken passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Harvestella passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Live A Live passa da 49,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 30%;

Star Ocean The Divine Force passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin passa da 39,99 euro a 27,99 euro;

Tactis Ogre: Reborn passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Final Fantasy VII passa da 12,99 euro a 6,49 euro, con uno sconto del 50%

Final Fantasy IV 3D Remake passa da 14,49 euro a 7,24 euro, con uno sconto del 50%.

La lunga lista di produzioni in saldo su Steam non termina qui. Le principali IP del parco titoli di Square sono attualmente in sconto, coinvolgendo anche progetti videoludici come Secret of Mana, Spelunker e molto altro.