Steam, è tempo di saldi The Walking Dead: tante avventure per gli amanti degli zombie

A ridosso di poco tempo dall'annuncio del ritorno nel 2023 dell'iconico mondo post-apocalittico di The Walking Dead Destinies, Steam ha dato il via agli sconti a tema The Walking Dead 20th Anniversary. Pronti a scoprire ciò che di interessante ha da offrire? Non mancano affatto le avventure per gli amanti degli zombie videoludici!

Dopo gli sconti fino al 90% sui giochi WB, con anche Hogwarts Legacy in offerta, The Walking Dead ha invaso Steam. Volete scoprire le offerte più succulente del momento? Allora non ci resta che rimandarvi all'elenco di cui sotto per trovare e recuperare l'avventura che fa più al caso vostro:

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series passa da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

The Walking Dead passa da 14,99 euro a 3,74 euro, con uno sconto del 75%;

The Walking Dead Season Two passa da 14,99 euro a 3,74 euro, con uno sconto del 75%;

The Walking Dead: The Telltale Starter Pack passa da 68,99 euro a 15,49 euro, con uno sconto del 78%;

The Walking Dead: 400 Days passa da 4,99 euro a 3,24 euro, con uno sconto del 35%;

The Walking Dead Michonne - A Telltale Miniseries passa da 14,99 euro a 3,74 euro, con uno sconto del 75%;

The Walking Dead A New Frontier passa da 14,99 euro a 3,74 euro, con uno sconto del 75%;

The Walking Dead The Final Season passa da 23,99 euro a 5,94 euro, con uno sconto del 75%.

Termina così la carrellata di sconti su Steam a tema The Walking Dead. Trovato nulla di interessante rispetto a quanto offerto dai The Walking Dead 20th Anniversary Sale?