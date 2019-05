Steam sconta giochi narrativi: inclusi This War of Mine, Last Day of June, Abzu e altri

Steam ha annunciato una nuova interessante tornata di sconti: protagonisti della promozione speciale i giochi caratterizzati da una forte componente narrativa.

Numerosi i titoli proposti, tra i quali possiamo trovare ad esempio:

This War of Mine : scontato del 70%, il gioco sviluppato da 11 bit studios trasporta i giocatori all'interno di un drammatico scenario di guerra, all'interno di una città che cerca di sopravvivere durante un assedio. Per maggiori informazioni, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di This War of Mine.

: scontato del 70%, il gioco sviluppato da 11 bit studios trasporta i giocatori all'interno di un drammatico scenario di guerra, all'interno di una città che cerca di sopravvivere durante un assedio. Per maggiori informazioni, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di This War of Mine. Last Day of June : scontato del 65%, il gioco è una produzione interamente italiana. Sviluppato dal team di Ovosonico, già noto per la realizzazione di Murasaki Baby, il titolo accompagna il giocatore all'interno di una vicenda commovente e dai toni intensi. La nostra recensione di Last Day of June è a cura di Giuseppe Arace.

: scontato del 65%, il gioco è una produzione interamente italiana. Sviluppato dal team di Ovosonico, già noto per la realizzazione di Murasaki Baby, il titolo accompagna il giocatore all'interno di una vicenda commovente e dai toni intensi. La nostra recensione di Last Day of June è a cura di Giuseppe Arace. Abzu: scontato del 50%, il gioco è sviluppato da Giant Squid. Esordito su PC nel 2016, il titolo porta i giocatori a vivere un'avventura sottomarina. Il nostro Francesco Fossetti ne ha parlato approfonditamente all'interno della sua recensione di Abzu.

Nell'ambito della promozione Steam sono disponibili molti altri titoli scontati, ma vi segnaliamo che questa resterà attiva solamente per un periodo limitato. In particolare, preso il via in data odierna, venerdì 10 maggio, terminerà in data lunedì 13 maggio. Ne approfitterete?