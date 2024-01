Steam, sconti fino al 90% sul catalogo di Daedalic Entertainment: c'è anche Gollum!

Su Steam è arrivata l'ora di fare incetta di saldi prima del weekend: la piattaforma digitale targata Valve ha aperto le danze delle scontistiche videoludiche, celebrando l'avvento di un 2024 all'insegna delle promozioni imperdibili. Tra quest'ultime, in particolare, troviamo gli sconti dell'editore Daedalic Entertainment direttamente da Steam.

Si tratta di un'occasione fondamentale per recuperare alcune IP del noto publisher, il quale si è trovato a fronteggiare un anno del tutto dimenticabile con il 2023: The Lord of the Rings Gollum è stato come il burro spalmato su troppo pane, a tal punto che il titolo si è aggiudicato il premio di uno dei (se non addirittura il) gioco peggiore dell'anno, conferitogli all'unisono dall'industry videoludica. Quali sono, però, i migliori giochi targati Daedalic su Steam? Qui a seguire trovate un elenco parziale:

New Cycle passa da 29,99 euro a 26,99 euro, con uno sconto del 10%;

Fling to the Finish passa da 19,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 30%;

Barotrauma passa da 34,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 50%;

Unrailed passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Iratus Lord of the Dead passa da 29,99 euro a 4,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Shadow Tactics Blades of the Shogun passa da 39,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 90%;

Shadow Tactics Aiko's Choice passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Destroyer The U-Boat Hunter passa da 29,99 euro a 19,49 euro, con uno sconto del 35%;

Potion Tycoon passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Inkulinati passa da 24,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

Children of Silentown passa da 19,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 55%;

Hidden Deep passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

AER Memories of Old passa da 14,99 euro a 1,49 euro, con uno sconto del 90%;

The Lord of the Rings Gollum passa da 49,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 70%;

Insormountable passa da 19,99 euro a 3,59 euro, con uno sconto dell'82%;

Deponia Full Scrap Collecton passa da 69,96 euro a 6,47 euro, con uno sconto del 91%.

Termina qui il nostro elenco di avventure da recuperare tra la moltitudine di giochi entrati nel mercato videoludico sotto l'etichetta di Daedalic Entertainment. Cosa ne pensate di queste ultime offerte? Siete interessati ai giochi in lista?