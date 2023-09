Steam, sconti a mai finire: è il turno dei Tokyo Games Show 2023 con Capcom

In previsione dell'avvicinamento del Festival degli Shoot 'em up su Steam, Valve ha dato il via ad una nuova campagna sconti che farà felici i fan di tutto il mondo: sono iniziati i saldi dedicati al Tokyo Games Show e a Capcom su Steam, con grandi nomi che hanno subito una sostanziale riduzione del prezzo d'acquisto rispetto a quello di listino.

Tra questi non possiamo non citare Resident Evil 4 Remake, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection e molto altro ancora. Tra gli sconti dei giochi Konami su Steam con un bel risparmio per il portafoglio e le altre iniziative presenti sul noto client, è tempo di ricercare le migliori occasioni del momento. Qui di seguito vi elenchiamo quelle da non lasciarvi assolutamente sfuggire:

Resident Evil 4 Remake passa da 59,99 euro a 39,59 euro;

Mega Man Battle Network Legacy passa da 59,99 euro a 39,59 euro;

Monster Hunter Rise + Sunbreak passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Resident Evil 7 Gold Edition & Resident Evil Village Gold Edition passa da 79,99 euro a 39,99 euro;

Resident Evil Village Gold Edition passa da 49,99 euro a 29,99 euro;

Resident Evil Village passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Monster Hunter Rise Deluxe Edition+ Sunbreak Deluxe Edition passa da 69,99 euro a 39,89 euro;

Monster Hunter Rise Deluxe Edition passa da 59,99 euro a 21,37 euro;

Monster Hunter World Iceborne Master Edition Digital Deluxe passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

Ace Attorney Turnabout Collection passa da 59,99 euro a 25,19 euro;

The Great Ace Attorney Chronicles passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Devil May Cry HD Collection passa da 39,99 euro a 9,89 euro;

DmC: Devil May Cry passa da 38,99 euro a 7,49 euro;

Devil May Cry 4 Special Edition passa da 24,99 euro a 7,49 euro;

Devil May Cry 5 passa da 28,99 euro a 9,89 euro;

Dead Rising passa da 19,99 euro a 5,99 euro;

Dead Rising 2 passa da 18,99 euro a 5,69 euro;

Dead Rising 3 Apocalypse Edition passa da 29,99 euro a 8,99 euro;

Dead Rising 4 passa da 29,99 euro a 7,49 euro;

Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol.1 passa da 39,99 euro a 29,99 euro;

Mega Man Battle Network Legacy Colelction Vol.2 passa da 39,99 euro a 29,99 euro;

Mega Man 11 passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Street Fighter V Champion Edition passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Street Fighter 30th Anniversary Collection passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Ultimate Marvel vs Capcom 3 passa da 24,99 euro a 7,49 euro.

La lista degli sconti a tema Capcom su Steam è ricca di nomi altisonanti. Volete conoscere più nel dettaglio ciò che Valve ha da offrire ai membri del proprio client? In calce alla notizia potete trovare l'elenco completo delle promozioni attualmente in corso.