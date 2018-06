Steam: sconti fino al 90% sulle serie di Warhammer, Warhammer 40000, Talisman e Blood Bowl

Su Steam è approdata la nuova promozione Skulls for the Skull Throne: da oggi fino a lunedì 4 giugno la piattaforma digitale di Valve proporrà sconti speciali sulle serie ambientate negli universi di Games Workshop, ovvero Warhammer, Warhammer 40.000, Talisman e Blood Bowl.

Fra le numerose offerte vi segnaliamo:

Preorder di Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War Deluxe Edition - 34.19 euro invece che 37.99 euro (10% di sconto)

- 9.99 euro invece che 39.99 (75% di sconto) Warhammer 40,000: Space Wolf - 10.79 euro invece che 17.99 euro (40% di sconto)

- 25.90 euro invece che 36.96 euro (30% di sconto) Warhammer 40,000: Sanctus Reach - 13.99 euro invece che 27.99 euro (50% di sconto)

- 8.87 euro invece che 36.99 euro (76% di sconto) Total War: Warhammer - 14.99 euro invece che 59.99 (75% di sconto)

Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition - 31.99 euro invece che 39.99 euro (20% di sconto)

Warhammer: Vermintide 2 - Collector's Edition - 31.49 euro invece che 41.99 euro (sconto del 25%)

- 6.79 euro invece che 19.99 euro (66% di sconto) Blood Bowl 2 - Legendary Edition - 22.49 euro invece che 44.99 euro (50% di sconto)

Approfitterete di qualche offerta della promozione Skulls for the Skull Throne? Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina Steam.