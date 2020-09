Steam e sconti giochi PC: svelate le date dei prossimi saldi speciali

Il vasto catalogo di Steam rappresenta un importante punto di riferimento per la community di videogiocatori attiva su PC, che può trovarvi una vastissima selezione di produzioni.

Con uno storico invidiabile, la piattaforma Valve propone sia giochi del passato sia nuove uscite, spaziando tra molteplici generi. Non sorprende dunque che le sessioni di saldi attivate da Steam destino sempre un notevole interesse tra i giocatori desiderosi di risparmiare nell'effettuare qualche acquisto. Ebbene, le date dei prossimi appuntamenti potrebbero essere state svelate in anticipo da Steam Database.



Portale non affiliato alla piattaforma Valve, quest'ultimo ha in passato diffuso anticipazioni poi rivelatesi corrette. Di seguito, le date pronosticate dall'utente per i prossimi sconti:

Saldi di Halloween : attivi nel periodo compreso tra 29 ottobre e 2 novembre;

: attivi nel periodo compreso tra 29 ottobre e 2 novembre; Saldi Autunnali : attivi nel periodo compreso tra 25 novembre e 1 dicembre;

: attivi nel periodo compreso tra 25 novembre e 1 dicembre; Saldi Invernali: attivi nel periodo compreso tra 22 dicembre e 5 gennaio;

In attesa di scoprire se le indiscrezioni condivise da Steam Database si riveleranno essere effettivamente corrette, ricordiamo che presto penderà il via lo Steam Game Festival d'autunno, evento speciale durante il quale gli utenti Steam potranno provare gratuitamente le Demo di moltissimi giochi. Con una durata limitata, la manifestazione virtuale prenderà il via in data mercoledì 7 ottobre.