Steam, sconti per grandi occasioni: offerte su Cyberpunk 2077, Sea of Thieves e altro

Le grandi occasioni non mancano di certo in quel di Steam: dopo la conferma della data dell'edizione autunnale dello Steam Next Fest, è tempo di scoprire le promozioni attualmente disponibili presso il client di Valve: tra i prodotti in saldo troviamo nomi del calibro di Cocoon, Cyberpunk 2077, Sea of Thieve e chi più ne ha più ne metta.

Solo pochi giorni fa era stata ripresa la caccia ai saldi su Steam con Aspyr Media e, a distanza di poco tempo, è ora di recuperare le migliori occasioni del momento. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco degli sconti presenti su Steam:

Cyberpunk 2077 passa da 59,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 40%;

Sea of Thieves 2023 Edition passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Marvel's Avengers - Definitive Edition passa da 39,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 90%;

The Elder Scrolls Online passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

RPG Maker MV passa da 77,99 euro a 7,79 euro, con uno sconto del 90%;

Cocoon passa d a22,99 euro a 18,39 euro, con uno sconto del 20%;

Deep Rock Galactic passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

The Witcher 3 Wild Hunt passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

Riders Republic passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Hunt Showdown passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Crysis 2 Remastered passa da 29,99 euro a 16,49 euro, con uno sconto del 45%;

Crysis 3 Remastered passa da 29,99 euro a 16,49 euro, con uno sconto del 45%;

Crysis Remastered passa da 29,99 a 11,99 euro, con uno sconto del 60%;

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

BioShock Infinite passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Jurassic World Evolution 2 passa d a59,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 70%.

Steam continua ad essere un ricettacolo di importanti offerte. Avete adocchiato la prossima avventura videoludica da iniziare?