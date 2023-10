Steam, gli sconti invadono il client Valve: i migliori sconti da non lasciarsi sfuggire

Sulla falsa riga di quanto fatto proprio dalla stessa Valve negli ultimi giorni con gli sconti su Steam a tema Bandai Namco , il client più popolare dell'ecosistema videoludico PC continua a rilasciare importanti occasioni da non lasciarsi sfuggire. È ancora tempo di promo sui migliori titoli del momento e non solo, ma quali sono?

Sia avvicina il weekend, ma non la fine degli sconti su Steam: tra i tanti giochi in lista troviamo Battlefield 2042, Rainbow Six Siege, Battlefield V, The Elder Scrolls V Skyrim e molto altro ancora. Volete conoscere l'elenco di alcune delle promozioni da recuperare? Ecco ciò che di meglio ha da offrire Steam al momento:

Battlefield 2042 passa da 59,99 euro a 9,59 euro, con uno sconto dell'84%;

Rainbow Six Siege passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Battlefield V passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Battlefield 1 passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Hearts of Iron IV passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Scum passa da 38,99 euro a 19,49 euro, con uno sconto del 50%;

Thief Simulator passa da 19,50 euro a 1,95 euro, con uno sconto del 90%;

High On Life passa da 64,78 euro a 31,53 euro, con uno sconto del 51%;

SuperHot VR passa da 22,49 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 60%;

Vampire Survivors passa da 4,99 euro a 3,49 euro, con uno sconto del 30%;

Wartales passa da 34,99 euro a 27,99 euro, con uno sconto del 20%;

Green Hell passa da 20,99 euro a 12,59 euro, con uno sconto del 40%;

Frostpunk passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

SuperHot passa da 22,49 euro a 6,74 euro, con uno sconto del 70%;

Little Nightmares II passa da 39,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

Life is Strange True Colors passa da 59,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

Sleeping Dogs Definitive Edition passa da19,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%.

Baldur's Gate II Enhanced Edition passa da 19,50 euro a 5,85 euro, con uno sconto del 70%.

Le offerte tornano alla carica su Steam. Avete trovato la prossima avventura videoludica da inserire all'interno della vostra libreria digitale presso il client di Valve?