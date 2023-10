Steam, gli sconti non bastano mai: nuove promo per Diablo 4, Black Desert e molto altro

Dopo essere stati alla scoperta delle demo più giocate dello Steam Next Fest con la classifica top 50 rilasciata negli ultimi giorni, è tempo di conoscere tutte quelle che sono le più importanti promozioni videoludiche disponibili presso il Client di Valve; grandi nomi, grandi avventure. I titoli più in voga del momento aspettano soltanto voi.

Quali sono i migliori giochi che Steam ha da offrire? Diablo 4, Euro Truck Simulator 2, Football Manager 2024 e Hogwarts Legacy sono soltanto alcune delle IP più in voga tra gli sconti attualmente disponibili, che vanno a sommarsi al recente elenco dei migliori giochi in saldo da recuperare sotto i 5 euro su Steam. Qui a seguire vi riportiamo la lista parziale delle produzioni videoludiche il cui prezzo d'acquisto ha subito una riduzione rispetto a quello di listino:

La lista completa dei giochi su Steam è ampia e ricca di importanti nomi del panorama videoludico internazionale. Valve continua a regalare numerose occasioni di sconti e promo per i propri utenti, pronti a giocare le migliori avventure degli ultimi anni acquistandole ad un prezzo ridotto.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!