Steam, è tempo di sconti con i saldi a tema Focus Entertainment con incredibili offerte

Neanche il tempo di metabolizzare le tante offerte e un DLC a tema Baldur's Gate 3 con i giochi PC in saldo su Steam che già si torna a parlare di una nuova campagna sconti tra le pagine della piattaforma di Valve per dare via al meglio all'ormai giunto mese di settembre. La ricerca di una nuova avventura videoludica è finalmente iniziata.

Se non sapete cosa giocare in questi giorni, ci pensa il client PC più popolato dagli utenti: sono iniziati i saldi a tema Focus Entertainment su Steam. Questa è la grande occasione per recuperare esperienze videoludiche del calibro di Atomic Heart, la saga di A Plague Tale, The Surge 1 e 2, Vampyr e molto altro. Qui di seguito vi riportiamo tutte le offerte dedicate al noto publisher:

Atomic Heart passa da 59,99 euro a 39,59 euro;

Aliens Dark Descent passa da 39,99 euro a 29,99 euro;

A Plague Tale Requiem passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Evil Vest + Wild Wild East Skin Pack passa ad 52,98 euro a 26,49 euro;

Insurgency Sandstorm passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

A Plague Tale Innocence passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

Aliens Fireteam Elite passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

The Surge passa da 14,99 euro a 2,99 euro;

The Surge 2 passa da 29,99 euro a 6,00 euro;

Vampyr passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

Greedfall passa da 34,99 euro a 9,79 euro;

Call of Cthulhu passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

Hood: Outlaws & Legends passa da 19,99 euro a 3,99 euro.

Agli sconti delle avventure principali si susseguono anche quelli dedicati agli skin pack e a tutta la serie di contenuti aggiuntivi rilasciati per le sopracitate produzioni. Come concludere al meglio i saldi su Steam dedicati ai PlayStation Publisher Sale, se non con ulteriori promozioni per i videogiocatori?