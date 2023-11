Steam, sconti per il Single Day a tema Capcom: grandi nomi a prezzi bassissimi!

La giornata di ieri è stata dedicata tutta ai single con l'iniziativa del Single Day abbracciata dall'Xbox Store per tirare su il morale a chi è alla ricerca dell'anima gemella. Tuttavia, in occasione di questo evento, anche Capcom ha dato il via ad una campagna sconti su Steam, offrendo delle avventure incredibili a basso prezzo.

Le offerte della settimana su Steam hanno messo a disposizione grandi giochi ad un prezzo bassissimo, ma quali sono i giochi targati Capcom in promo? Tra essi troviamo Mega Man Battle Network Legacy Collection, Ghost 'n Goblins Resurrection, The Great Ace Attorney e molto altro ancora. I Capcom Single's Day Sale su Steam offrono tanti giochi ad un prezzo ridotto fino all'80%.

Tra la sezione dedicata ai Capcom Arcade Stadium, quella di Mega Man e molte altre IP della software house, i Capcom Single's Day Sale su Steam sono un'occasione irripetibile per recuperare grandi gemme del passato e non solo.

