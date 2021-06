Steam, sconti speciali da Bandai Namco: da Dragon Ball Z Kakarot a Tekken 7

In attesa dell'avvio dei Saldi Estivi di Steam, il publisher Bandai Namco propone al pubblico PC una serie di interessanti sconti sulle proprie produzioni disponibili sul portale Valve.

I titoli di rilievo coinvolti non sono pochi, con ampia scelta in termini di genere e tipologia di produzione. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti proposte dal publisher:

Dragon Ball Z Kakarot : proposto a 19,79 euro, con un sconto del 67%;

: proposto a 19,79 euro, con un sconto del 67%; Dark Souls III : proposto a 14,99 euro, con un sconto del 75%;

: proposto a 14,99 euro, con un sconto del 75%; Tekken 7 : proposto a 5,99 euro, con un sconto dell'85%;

: proposto a 5,99 euro, con un sconto dell'85%; One Piece Pirate Warriors : proposto a 14,99 euro, con un sconto del 70%;

: proposto a 14,99 euro, con un sconto del 70%; Ace Combat 7 : proposto a 14,99 euro, con un sconto del 75%;

: proposto a 14,99 euro, con un sconto del 75%; Code Vein : proposto a 12,49 euro, con un sconto del 75%;

: proposto a 12,49 euro, con un sconto del 75%; Little Nightmares : proposto a 4,99 euro, con un sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con un sconto del 75%; Little Nightmares II : proposto a 23,99 euro, con un sconto del 20%;

: proposto a 23,99 euro, con un sconto del 20%; Project Cars 2: proposto a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Le promozioni proposte da Bandai Namco resteranno attive solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata al prossimo giovedì 24 giugno. Ricordiamo inoltre che sta per terminare anche l'evento Steam Game Fest sta per terminare, con le speciali Demo gratis su Steam che saranno disattivate martedì 22 giugno.