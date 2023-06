Steam, sconti super per l'estate: da Spider-Man Remastered a The Witcher e non solo

Mentre Steam si rifà il look con il client Valve più bello, è tempo per i giocatori di tutto il mondo di andare a caccia di super cattivi e di super sconti con la nuova campagna saldi ideata per l'occasione: tra le offerte del momento in quel di Steam troviamo Spider-Man Remastered, Spider-Man Miles Morales, The Witcher e tanto altro.

Gli sconti sui giochi PC e Steam Deck per la Summer Game Fest sono cominciati ormai da qualche giorno ma, tra le offerte incredibili messe a disposizione da Valve, continuano ad apparire sempre più nomi incredibilmente altisonanti. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco di alcune delle promozioni attualmente disponibili:

Deep Rock Galactic passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Layers of Fear passa da 29,99 euro a 25,49 euro;

The Witcher 3 Wild Hunt passa da 29,99 euro a 8,99 euro;

House Flipper passa da 24,50 a 7,35 euro;

A Plague Tale Requiem passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Spider-Man Remastered passa da 59,99 euro a 40,19 euro;

Spider-Man Miles Morales passa da 49,99 euro a 39,49 euro;

Grand Theft Auto 5 passa da 39,98 euro a 14,81 euro;

Black Desert passa da 9,99 euro a 4,99 euro;

Forza Horizon 5 passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction passa da 39,99 euro a 10,00 euro;

Age of Empires IV Anniversary Edition passa da 39,99 euro a 23,99 euro;

Assetto Corsa Competizione passa da 39,99 euro a 11,99 euro;

Gotham Kinghts passa da 59,99 euro a 17,99 euro;

Devil May Cry 5 passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Death Stranding Director's Cut passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Fallout New Vegas passa da 9,99 euro a 2,49 euro;

Riders Republic passa da 59,99 euro a 15,99 euro;

Dragon's Dogma Dark Arisen passa da 29,99 euro a 4,79 euro;

Pentiment passa da 19,99 euro a 13,99 euro;

Monster Hunter World passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition passa da 19,99 euro a 5,99 euro.

La lista di grandi produzioni in sconto è molto ampia ed è ricca di titoli che più hanno caratterizzato la storia del medium videoludico dell'ultimi anni e non solo: tra i nomi in lista, infatti, troviamo classici senza tempo del calibro di GTA 4 ed anche titoli più o meno recenti come i prodotti supereroistici dei PlayStation Studios.