Steam, sconti per tutti a tema Bandai Namco: ecco le migliori offerte dal publisher

Si avvicina il weekend, ma non la fine degli sconti su Steam. Quotidianamente, infatti, la pagina del client di valve è invasa da promozioni da non lasciarsi in alcun modo sfuggire: tra queste, ad esempio, troviamo i recentissimi Bandai Namco Publisher Sale iniziati proprio su Steam. Ma quali sono i migliori titoli presenti nell'elenco?

Di giochi in sconto pubblicati da Bandai Namco e messi in evidenza nell'apposita sezione del client ve ne sono alcuni: Elden Ring e Tekken 7 sono solo un esempio dei tanti giochi in saldo su Steam, senza contare la presenza di prodotti come Code Vein, Little Nightmares e non solo che ampliano la sezione dedicata a Bandai Namco. Qui a seguire vi riportiamo le occasioni imprescindibili per ogni videogiocatore. Dopo il mare di offerte tra cui scegliere su giochi di Steam, la caccia alle promo continua:

Tekken 7 passa da 89,99 euro a 13,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Elden Ring passa da 59,99 euro a 39,59 euro, con uno sconto de 34%;

Park Beyond passa da 49,99 euro a 29,49 euro, con uno sconto del 41%;

Super Robot Wars 30 passa da 49,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dragon Ball Xenoverse 2 passa da 49,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Dragon Ball Z Kakarot passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Code Vein passa da 49,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Little Nightmares passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Dragon Ball FighterZ passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Scarlet Nexus passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Digimon World Next Order passa da 49,99 euro a 32,49 euro, con uno sconto del 35%;

Digimon Survive passa da 49,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

Ace Combat 7 Skies Unknown passa da 74,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Little Nightmares 2passa da 39,99 euro a 13,99 euro;

God Eater Trilogy passa da 99,98 euro a 12,59 euro, con uno sconto dell'87%;

Little Nightmaers 1 & 2 passa da 63,93 euro a 39,64 euro, con uno sconto del 38%;

Bandai Namco RPG Essential Collection passa da 139,97 euro a 51,72 euro, con uno sconto del 63%;

Pac-Man Collection passa da 81,94 euro a 41,57 euro, con uno sconto del 49%.

Quale titolo comprerete grazie alle promo di Bandai Namco su Steam?