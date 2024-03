Steam e il segno dei tempi che cambiano: il Cinese batte l'Inglese come lingua dominante

Oltre all'incredibile record dei giocatori connessi in contemporanea a Steam, dall'ultimo rapporto mensile di Valve emerge il dato dello storico sorpasso del Cinese Semplificato sull'Inglese come 'lingua dominante' del client e store più frequentato dai PC gamer.

I dati condivisi da Valve fotografano l'andamento dell'industria videoludica e, ovviamente, le tendenze dell'utenza di Steam attraverso un sondaggio anonimo che raccoglie tutta una serie di informazioni, come le componenti hardware più utilizzate. Si tratta perciò di dati fondamentali che aiutano la community a inquadrare l'attuale stato del settore e forniscono agli sviluppatori tutti gli strumenti per orientare le proprie scelte, ad esempio in merito alle lingue da supportare e alle componenti hardware più adatte per le specifiche minime e raccomandate dei giochi in via di commercializzazione.

Ebbene, alla luce degli ultimi dati condivisi da Valve scopriamo che la nuova 'lingua dominante' di Steam è, appunto, il Cinese Semplificato, in ragione della crescita mensile del 7.62% ai danni soprattutto dell'Inglese (-4.05%), del Russo (-0.76%) e dello Spagnolo (-0.50%), con l'Italiano in quattordicesima posizione: la lingua ufficiale del Belpaese è parlata solo dallo 0.58% dell'intera popolazione di videogiocatori di Steam, a fronte del 32.84% degli utenti che parlano Cinese e del 32.12% dei frequentatori di Steam che adottano l'Inglese come lingua principale.

La crescita su base mensile degli utenti cinesi, e la contestuale contrazione della popolazione videogiocante anglofona, segnala l'influenza sempre più forte del pubblico asiatico nell'industria dell'intrattenimento digitale e, con essa, i cambiamenti nei rapporti di forza tra i mercati internazionali. Allo stesso modo, le statistiche di Steam confermano la marginalità della community italiana (rispetto al mercato globale), con tutte le conseguenze che possiamo tristemente intuire in termini di supporto alla traduzione in italiano per i videogiochi futuri.

Rimanendo sul tema della mancata localizzazione in italiano, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento sulle 5 cose che odiamo dei videogiochi e il lato oscuro del gaming moderno.