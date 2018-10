Steam setta un nuovo record con 45 milioni di utenti attivi giornalmente

La piattaforma digitale per PC Steam, la cui popolarità è in costante ascesa da molti anni ormai, ha infranto un nuovo record. Valve ha annunciato di aver raggiunto un picco di ben 45 milioni di utenti attivi su base giornaliera.

L'informazione, in verità, è stata svelata senza particolare clamore in un recente post, con il quale la compagnia ha annunciato il miglioramento del supporto alla lingua spagnola e l'introduzione di quella vietnamita. Ad un certo punto è possibile leggere: "solo a titolo informativo: dei nostri 45 milioni di utenti attivi ogni giorno, quasi 2 milioni visitano il Negozio in spagnolo, e il fatturato in America Latina è aumentato del 35% l'anno scorso". L'ultimo dato in nostro possesso, risalente all'anno scorso, ammontava invece di 33 milioni di utenti attivi.

Purtroppo, non è possibile fare un confronto diretto con le altre due grandi piattaforme digitali, PlayStation Network e Xbox Live. Riguardo queste ultime due, conosciamo il numero di utenti attivi su base mensile, che ammonta a 80 milioni per la prima (aggiornato a maggio 2018) e 57 milioni per la seconda (luglio 2018). Cosa ve ne pare di questi dati? Quale dei tre servizi utilizzate maggiormente per videogiocare?