Steam, un fine settimana all'insegna degli affari: sconti imperdibili su The Crew e altro

Il weekend ha saputo regalarci tante offerte speciali su Steam, ma gli affari imperdibili della domenica sono tanti e tutti ancora da scoprire. Siete alla ricerca di qualche nuovo gioco da acquistare e iniziare in previsione dell'imminente conclusione di questo fine settimana? In tal caso, i titoli da poter comperare sono diversi e a prezzi ottimi.

Come segnalato dallo stesso client di Valve, a distanza di non molti giorni dalle promozioni sui giochi Microsoft degli Xbox Game Studios su Steam, i titoli disponibili con gli affari del fine settimana sono diversi: The Crew Motorfest e Tomb Raider I-III Remastered sono solo alcuni esempi, ma se volete saperne di più vi rimandiamo all'elenco di cui sotto. Anche oggi, Steam è invaso dalle offerte.

The Crew Motorfest passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

Golf With Your Friends passa da 14,99 euro a 4,94 euro, on uno sconto del 67%;

Grime Definitive Edition passa da 29,99 euro a 11,54 euro, con uno sconto del 45%;

Tomb Raider I-III Remastered passa da 28,99 euro a 21,74 euro, con uno sconto del 25%;

Subnautica Ultimate Edition passa da 79,48 euro a 23,58 euro, con uno sconto del 70%;

Sea of Thieves 2024 Edition passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Sekiro Shadows Die Twice passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Ready or Not passa da 44,99 euro a 33,49 euro, con uno sconto del 33%;

Halo The Mater Chief Collection passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Diablo 4 passa da 59,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto dl 50%;

Kingdom Come Deliverance Royal Edition passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Microsoft Flight Simulator passa da 69,99 euro a 41,99 euro, con uno sconto del 40%;

Call of Duty Black Ops III passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%.

Si concludono così le offerte speciali del fine settimana su Steam, in attesa del weekend che giungerà prossimamente. Avete trovato l'avventura che vi farà compagnia nelle prossime ore o nei giorni che seguiranno?