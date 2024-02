Steam, si sfreccia a tutto gas con i saldi Need for Speed: risparmi fino al 95%

Quello ormai prossimo alla fine è stato un weekend all'insegna del gaming su Steam con le nuove offerte dei Lunar Year Sale di Bandai Namco. Però, c'è ancora molto altro da scoprire nella sezione dedicata ai saldi del noto client: Steam ha dato il via agli sconti sulla saga di Need for Speed, grazie ai quali sono disponibili promozioni fino al 95%.

Nell'elenco in questione troviamo nomi del calibro di Need for Speed Heat, Need for Speed Unbound, Need for Speed Most Wanted e chi più ne ha più ne metta. I membri del client possono darsi quindi alla pazza gioia con gli acquisti videoludici. Sono disponibili incredibili offerte, come quelle citate in apertura e i saldi di Rockstar Games su Steam con cui risparmi fino al 70%. Il divertimento sta per iniziare con le offerte dedicate a Need for Speed.

Curiosi di conoscere il piatto forte dell'offerta? Allora ecco l'elenco completo di capitoli di Need for Speed a prezzo ridotto su Steam.

Need for Speed Unbound passa da 69,99 euro a 9,79 euro, con uno sconto dell'86%;

Need for Speed Heat passa da 69,99 euro a 3,49 euro, con uno sconto del 95%;

Need for Speed Most Wanted passa da 19,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Need for Speed Deluxe Edition passa da 29,99 euro a 4,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Need for Speed Payback passa da 29,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 90%;

Need for Speed Rivals passa da 19,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Need for Speed Hot Pursuit Remastered passa da 29,99 euro a 4,49 euro, con uno sconto dell'85%.

Si conclude così l'elenco di titoli del noto franchise di EA disponibili ad un prezzo budget. Siete interessati a sfrecciare ad altissime velocità prima che terminino tali offerte su Steam?