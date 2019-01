Steam: si conclude ufficialmente il supporto a Windows XP e Vista

Una delle usanze di Capodanno più radicate in Italia consiste nello gettare degli oggetti vecchi dalla finestra per propiziare il nuovo anno. Ecco, dalle parti di Valve devono seguire una tradizione simile poiché da oggi, 1 gennaio 2019, cessa ufficialmente il supporto al client di Steam per Windows XP e Vista.

Il colosso videoludico a stelle e strisce capitanato da Gabe Newell aveva già preannunciato tale evento nel giugno dello scorso anno, motivando la scelta con la necessità, da parte dei tecnici di Steam, di garantire un'infrastruttura aggiornata e capace di tenere il passo con le patch di sicurezza rilasciate a cadenza mensile da Microsoft.

Le ultime versioni del client PC di Steam, oltretutto, utilizzano una versione embedded del browser Google Chrome che i sistemi operativi di Microsoft del 2001 e del 2006 non sono più in grado di supportare, con tutte le conseguenze in termini di compatibilità e di potenziali falle di sicurezza che potete facilmente immaginare. Anche AVAST Software, infatti, ha deciso di far coincidere con il primo giorno del 2019 la conclusione del supporto del loro famoso antivirus ai due OS della casa di Redmond.

Chi desidera continuare a giocare ai propri titoli preferiti attraverso la libreria di Steam ma si trova ancora su ecosistema Windows XP o Vista, quindi, consigliamo vivamente di passare al più presto a un nuovo sistema operativo supportato da Valve, sia esso PC, Mac OS o Linux.