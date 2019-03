Steam si rifà il look: previsto un redesign della piattaforma

Dopo la notizia che il suo principale competitor, l'Epic Games Store si aggiornerà nei prossimi mesi, Valve non è rimasta ferma a guardare ed ha annunciato un cambio di look anche per la propria piattaforma, Steam, in arrivo prossimamente.

Si tratta di alcune migliorie estetiche, la prima delle quali riguarderà un redesign della libreria degli utenti, che presenterà anche dei nuovi filtri per la ricerca dei giochi. Il nuovo design mostra nella parte superiore gli ultimi titoli utilizzati, mentre in quella immediatamente successiva verranno visualizzati i giochi per i quali sono disponibili nuovi aggiornamenti.

Il resto della libreria sarà mostrato come una sorta di gallery, in maniera abbastanza simile a quanto avviene su Netflix.

Un altro grande cambiamento riguarderà la nuova tab Eventi, dove i giocatori potranno vedere un elenco di titoli che hanno recentemente ricevuto degli aggiornamenti o per i quali sono attivi, appunto, eventi speciali come ad esempio un periodo di doppia XP o un weekend gratuito. Cliccando sul gioco desiderato si aprirà una pagina che mostra dettagli, screenshot e persino video in streaming quando possibile.

Questi e altri cambiamenti dovrebbero essere attivi nei prossimi mesi, e sembra che Valve, che recentemente ha anche annunciato nuove funzionalità per Steam Link, abbia intenzione di lanciarne prossimamente una versione beta. Potete trovare alcune immagini dei concept delle nuove schermate, in calce alla news.

Che ne pensate?