Steam, finalmente ci siamo: il Festival del Capitalismo e dell'economia è iniziato!

L'anno è iniziato nel migliore dei modi per Steam, che è inarrestabile dopo aver raggiunto un nuovo record di utenti connessi in simultanea: sono iniziati gli sconti dedicati al Festival del Capitalismo e dell'economia. Il client di Valve ha spalancato le porte ad una nuova ondata di promozioni incredibili per i videogiocatori, ma di che si tratta?

Come raccontatovi quando sono stati annunciati gli inizi dei saldi 2024 di Steam con il Festival del Capitalismo, l'inizio del nuovo anno tra le pagine del portale videoludico popolarissimo sono caratterizzate da un'ondata di sconti specifiche per i prodotti dalla natura gestionale e strategica. Dunque, quali sono le migliori offerte del Festival del Capitalismo e dell'economia su Steam? Di carne al fuoco ve n'è tanta!

Traveller's Rest passa da 14,79 euro a 11,09 euro, con uno sconto del 25%;

Railgrade passa da 28,99 euro a 18,84 euro, con uno sconto del 35%;

HEdge Fund Tycoon passa da 5,99 euro a 5,30 euro, con uno sconto del 10%;

Monuments Renovator passa da 14,79 euro a 7,09 euro, con uno sconto del 52%;

Blacksmith Legends passa da 7,79 euro a 5,45 euro, con uno sconto del 30%;

Simple CEO passa da 3,99 euro a 2,79 euro;

Cities Skylines passa da 27,99 euro a 8,39 euro, con uno sconto del 70%;

Anno 1800 passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Jurassic World Evolution 2 passa da 59,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 70%;

Gas Station Simulator passa da 22,49 euro a 19,26 euro, con uno sconto del 14%;

Transport Fever 2 passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Planet Coaster passa da 37,99 euro a 11,39 euro, con uno sconto del 70%;

Tropico 6 passa da 56,97 euro a 15,91 euro, con uno sconto del 72%;

X4: Foundations passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Galactic Mining Corp passa da 10,99 euro a 5,49 euro, con uno sconto del 50%.

Sono diversi i giochi in promozione grazie all'ultima campagna sconti di Steam dedicata al Festival del Capitalismo e dell'economia. Tali offerte hanno una durata limitata: il festival durerà dalla giornata di oggi 8 gennaio al 15 gennaio ore 19:00. Per saperne di più in merito ai saldi in questione, vi invitiamo a recuperare l'elenco completo dalle pagine di Steam.