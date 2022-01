Steam: la sincronizzazione dinamica permetterà di passare da Deck a PC senza interruzioni

Valve ha annunciato un nuovo aggiornamento di SteamWorks, con cui la compagnia di Gabe Newell ha introdotto una funzionalità in previsione dell'imminente debutto sul mercato di Steam Deck, la prima piattaforma da gaming portatile degli autori di Half-Life e Counter Strike.

Grazie alla sincronizzazione dinamica del Cloud, i possessori di Steam Deck saranno perfettamente in grado di sospendere le proprie partite e riprenderle dal punto in cui le avevano lasciate tramite un'altra piattaforma, che si tratti di un PC, un laptop o un altro Steam Deck.

"Come parte del nostro impegno per supportare Steam Deck, abbiamo aggiunto a Steam Cloud una nuova funzionalità di sincronizzazione dinamica del Cloud. Questa funzionalità consente ai giocatori di usare i loro giochi senza interruzioni su Deck e su PC, senza doversi preoccupare di uscire dal gioco su Steam Deck.

Prevediamo che gli utenti interromperanno spesso le loro sessioni di gioco su Steam Deck senza uscire dal gioco, come spesso accade con altri dispositivi di gaming portatili. Grazie alla sincronizzazione dinamica del Cloud, i progressi effettuati verranno ritrovati dai giocatori che scelgono di giocare su un altro dispositivo, che sia un PC o un altro Steam Deck".



La funzionalità è gratuita ma non automatica: gli sviluppatori dovranno abilitarla manualmente per i loro giochi attraverso Steamworks, sfruttando alcune nuove API (gli sviluppatori possono trovare i dettagli su come implementare la funzionalità su Steam).

In caso il possessore di Deck disabiliti la sincronizzazione dinamica, una volta messo in standby la console mentre un gioco è in esecuzione e poi tentando di riprenderlo su un dispositivo diverso, riceverà la richiesta di tornare a Deck per chiudere il processo in esecuzione o di continuare senza il progresso di gioco più recente salvato.

Valve ha confermato che Steam Deck supporta Easy Anticheat, così da rendere compatibili con la piattaforma portatile diversi titoli che fanno uso della tecnologia.