DOTA 2: gli smurf ricevono ban come 'pacchi di Natale' da Valve

Gli sviluppatori stanno dando davvero sfoggio della propria fantasia quando si tratta di punire i cheater: vedasi il taglio del paracadute di Call of Duty o le esplosioni di GTA Online. Nessuno, però, ha forse fatto meglio degli ingegnosi ragazzi di Valve.

La prima vittima dello stratagemma di Valve è stato il giocatore professionista di Dota 2 e streamer Mason Venne. Dopo aver aperto il client di Dota 2 per vedere quello che sembrava un regalo a sorpresa di Valve per Natale, il gioco ha rivelato un "pezzo di carbone altamente tossico", ovvero un ban che ha ricevuto per smurfing, ovvero per aver creato un secondo account per aggirare le regole del matchmaking del gioco. Da questo momento, non gli è stato più possibile avviare alcuna partita su DOTA 2.

Valve ha fatto accenno della cosa nel recente aggiornamento Frostivus 2023 del gioco. "Non ha senso negarlo", ha scritto la società. "King Kringle lo sa. Ha controllato il tuo comportamento due volte e sta arrivando con il suo ban hammer per polverizzare gli account di tutti i ragazzi e ragazze cattivi, prima di passare alle sanzioni ai loro account principali associati".

Il subreddit del gioco è pieno di persone colpite a sorpresa dai ban. Mentre molti fan si godono quasi sadicamente il caos generato, altri se la stanno passando decisamente peggio. Venne è uno di questi: "Gioco a Dota da 13 anni", ha scritto. "Non ho mai imbrogliato, non ho mai abusato di un bug, non ho mai abusato di alcun tipo di trucco MMR". Il pro player ha però ammesso di aver acquistato per un breve periodo un "stimolatore comportamentale" illecito di terze parti per migliorare il suo punteggio nella comunicazione in-game e rimanere positivo e cordiale. "Nei miei 13 anni trascorsi a giocare a Dota 2 non ho mai fatto nulla del genere, e quando ho capito che mi sembrava sbagliato e che era il modo errato di affrontare le cose ho smesso, purtroppo non puoi annullare un errore che hai commesso. Chiedo una seconda possibilità, perché non farò mai più niente del genere, e non l'ho mai fatto in passato".