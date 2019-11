Steam: da un sondaggio emerge che la risoluzione 4K è utilizzata da pochissimi

Nelle ultime ore sono stati pubblicati da Steam i risultati di alcuni sondaggi che, come al solito, vengono proposti ai propri utenti e i risultati potrebbero sorprendervi.

Nonostante la sempre maggiore diffusione di televisori dotati di supporto alla risoluzione 4K, pare che siano in pochissimi ad essere passati a tale risoluzione su PC. Stando infatti ai numeri pubblicati da Valve, meno del 2% degli utenti intervistati giocherebbe a 4K, mentre tutti gli altri continuano a non voler abbandonare il caro vecchio Full HD (1080p) o a non andare oltre il cosiddetto 2K (1440p). È molto probabile che la motivazione principale dietro questa tendenza non sia da imputare al costo dei pannelli ma alla difficoltà con la quale anche le schede grafiche più costose del momento facciano fatica a gestire titoli anche ben ottimizzati a quella risoluzione tenendo i tanto agognati 60 fotogrammi al secondo.

Nel PC dell'utente medio troviamo installati Windows 10 a 64 bit, 8 GB di memoria RAM, un processore con 4 core (3,3/3,69 Ghz) e una Nvidia GeForce GTX 1060, scheda video molto economica ma dalle ottime prestazioni. Sembrano inoltre essere molto diffuse le configurazioni che coinvolgono più di un monitor.

A proposito del client Valve, sapevate che Star Wars Jedi Fallen Order e altri titoli EA stanno per arrivare su Steam?