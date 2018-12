Steam: sono ufficialmente iniziati i Saldi Invernali!

Come ampiamente preannunciato, oggi 20 dicembre alle ore 19:00 sono ufficialmente iniziati gli attesissimi Saldi Invernali di Steam, che rimarranno attivi fino al 3 gennaio 2019.

Come da tradizione, ci sono in sconto migliaia di titoli. Tra i tanti, spiccano quelli appartenenti al franchise di Assassin's Creed. Il recente Odyssey è proposto a metà prezzo, ovvero a 29,99 euro, mentre Origins a 19,79 euro. Gli sconti sugli altri titoli della serie arrivano fino al 67%.

Il recente Shadow of the Tomb Raider è proposto a 29,99 euro, mentre Grand Theft Auto 5 è scontato a soli 14,99 euro, che rappresenta il minimo storico per l'open world di Rockstar Games. XCOM 2 è invece acquistabile a 12,49 euro, con uno sconto di ben il 75% sul prezzo pieno. Segnaliamo, inoltre, Monster Hunter World a 39,59 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 25,99 euro, The Crew 2 a 19,79 euro, Rocket League a 9,99 euro, Prey a 14,99 euro, Dragon Ball FighterZ a 23,99 euro, Frostpunk a 20,99 euro, The Witcher 3: Wild Hunt a 14,99 euro e Hollow Knight a 9,89 euro.

Queste riportate sono sono alcune delle offerte proposte. Per tutte le altre vi invitiamo a consultare l'homepage di Steam. È anche possibile votare per i migliori giochi dell'anno e partecipare al gioco "La baita super accogliente delle sorprese di Steam", che mette in palio oggetti della comunità.