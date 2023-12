Steam, sorpresa: arriva la funzione per nascondere i giochi 'scomodi' dalla Libreria

Dopo aver ripercorso il 2023 con Steam Year in Review, i curatori del negozio digitale di Valve si premurano di lanciare un nuovo client in beta di Steam che porta in dote i Giochi Privati, una funzione che consente agli utenti di nascondere i titoli dalla Libreria.

"Steam supporta da tempo diversi livelli di privacy in riferimento al tuo profilo e all'intero elenco dei tuoi giochi", esordisce Valve nel messaggio che descrive questa nuova opzione attivabile dal client in beta: "Tuttavia, ci sono casi in cui potresti voler tenere alcuni dei tuoi giochi fuori da questi elenchi".

Da oggi giovedì 21 dicembre, quindi, tutti coloro che possiedono un account Steam e utilizzano la versione in beta del client possono contrassegnare determinati giochi come 'privati', in modo tale che scompaiano dall'elenco pubblico dei videogiochi fruiti tramite il proprio account d'elezione. La nuova funzione offre quindi l'opportunità agli utenti di escludere i giochi 'scomodi' dalla Libreria pubblica associata al proprio account.

Come sottolineato da Valve stessa, l'utilizzo della nuova funzione di privacy consente inoltre agli utenti di escludere determinati giochi dall'elenco pubblico dei titoli visualizzati dai propri amici: per contrassegnare i giochi come 'privati', basta cliccare sull'apposita opzione appena integrata nel carrello degli acquisti, nell'elenco dei giochi accessibile da un browser web e nella Libreria del client di Steam richiamabile dalla pagina 'Gestisci' delle Impostazioni. Presumibilmente, la funzione dei Giochi Privati verrà integrata ufficialmente nella prossima versione 'stabile' del client di Steam.