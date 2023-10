Steam: Spook Fest terrorizza il Client con nuove offerte! Le migliori promo di Halloween

Gli sconti giornalieri e le tante nuove promo su Steam non bastano mai, soprattutto con l'arrivo di una delle tante festività amate dai fan del terrore: lo Spook Fest ha invaso Steam, aprendo le danze per una nuova ondata di sconti che faranno la gioia di chi è incuriosito dalle produzioni videoludiche targate Curve Games in promo fino al 90%.

Gli sconti invadono Steam con tante nuove offerte da non lasciarsi sfuggire: tra i giochi da accaparrarsi assolutamente per lo Spook Fest di Steam troviamo Wobbly Life, Human Fall Flat, The Ascent, From Space e molto altro. Vi rimandiamo all'elenco delle migliori occasioni qui a seguire:

Patch Quest passa da 14,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 50%;

I Am Fish passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

You Suck At Parking passa da 19,50 euro a 12,67 euro, con uno sconto del 35%;

Golf Gang passa da 9,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 70%;

Just Die Already passa da 13,99 euro a 4,19 euro, con uno sconto del 70%;

Embr passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Bomber Crew passa da 19,99 euro a 1,99 euro, con uno sconto del 90%;

Space Crew Legendary Edition passa da 24,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 70%;

Autonauts passa da 19,99 euro a 6,79 euro, con uno sconto del 66%;

Autonauts vs Piratebots passa da 19,99 euro a 6,79 euro, con uno sconto del 66%;

Chenso Club passa da 9,99 euro a 3,39 euro, con uno sconto del 66%;

Hue passa da 14,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Smoke And Sacrifice passa da 15,99 euro a 1,59 euro, con uno sconto del 90%;

Porcunpine passa da 9,99 euro a 0,99 euro, con uno sconto del 90%.

Avete trovato qualche offerta di vostro gradimento tra le esperienze in saldo su Steam in occasione dello Spook Fest di Curve Games?