Steam, il meglio di Square Enix con i nuovi saldi: c'è anche Final Fantasy 7 Remake

Su Steam le promozioni non terminano mai: dopo gli sconti fino all'87% su titoli da Monster Hunter a Dragon's Dogma, ecco che il client più popolare di tutti ha dato il via ad "offerte che non potrete rifiutare". Siete pronti ad un'ondata di titoli a prezzo bassissimo con i saldi dedicati a Square Enix? Vi sono innumerevoli giochi in lista.

Tra i nomi più in voga spicca senza ombra di dubbio quello di Final Fantasy 7 Remake, acquistabile nella sua versione Intergrade ad un prezzo scontato del 50%. Segue poi Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, così come tanti altri capitoli della saga e altre IP della software house. Dopo che Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti online in contemporanea, la piattaforma digitale è pronta a regalare occasioni imperdibili con le migliori avventure targate Square Enix in sconto.

Star Ocean The Second Story R passa da 49,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 20%;

Final Fantasy VII - da 12,99 a 5,19 euro; sconto del 60%;

Nier Automata passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Nier Replicant è ora disponibile a 23,99 euro. Il prezzo di base (59,99 euro) è sceso del 60%;

Life is Strange True Colors - da 59,99 euro a 17,99 euro; sconto del 70%;

PowerWash Simulator passa da 24,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 20%;

Final Fantasy XIV Endwalker passa da 24,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 60%;

Final Fantasy 7 Remake Intergrade passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Chrono Trigger - da 14,99 euro a 7,49 euro; sconto del 50%;

Triangle Strategy - da 59,99 euro a 29,99 euro; -50% sul costo di listino;

Final Fantasy 4 3D Remake passa da 14,99 euro a 5,79 euro, con uno sconto del 60%;

Final Fantasy 8 Remastered passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%.

Si conclude qui la carrellata di alcuni dei tanti giochi in offerta su Steam. In allegato alla notizia potete trovare il link di rimando alla pagina dedicata alle promozioni messe a punto da Square Enix.