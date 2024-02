Steam: anche Star Wars Jedi Survivor è in sconto con le nuove offerte EA

Siete alla ricerca di nuovi titoli da giocare su PC? Sappiate allora che Steam ha appena dato il via ai Saldi del Capodanno Lunare di Electronic Arts, grazie ai quali si possono acquistare tutti i giochi del publisher con sconti fino all'85%.

Ecco di seguito alcuni dei prodotti in offerta su Steam:

Battlefield 2042 a 11,99 euro

Star Wars Jedi Survivor a 34,99 euro

Need For Speed Heat Deluxe Edition a 3,49 euro

Mass Effect Legendary Edition a 9,59 euro

Need For Speed unbound a 9,79 euro

It Takes Two a 9,99 euro

Immortals of Aveum a 23,99 euro

EA Sports WRC a 24,99 euro

F1 23 a 17,49 euro

Madden NFL 24 a 20,99 euro

Dragon Age Origins Ultimate Edition a 8,99 euro

Burnout Paradise Remastered a 4,99 euro

Star Wars Squadrons a 1,99 euro

Lost in Random a 2,99 euro

Titanfall 2 a 4,49 euro

Star Wars Jedi Fallen Order a 4,79 euro

Wild Hearts a 27,99 euro

Quelli in elenco sono solo alcuni dei giochi e dei contenuti aggiuntivi che si possono acquistare in sconto sul client Valve. Se siete interessati a fare compere, potete dare un'occhiata all'elenco completo dei prodotti in promozione sulla pagina ufficiale Steam dei saldi EA. Ovviamente l'iniziativa resterà valida solo per pochi giorni e potrete approfittarne solo fino al prossimo 20 febbraio 2024.

Avete già letto il nostro speciale dedicato alle 5 demo migliori dell'ultimo Steam Next Fest?