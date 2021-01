Steam: studio legale USA accusa Valve di tenere alto il prezzo dei giochi PC

Non sembra esserci pace per Valve dopo l'accusa di SCUF sullo Steam Controller. Gli avvocati di Vorys Sater, uno studio legale con sede in Ohio, sostengono che Valve stia cercando di tenere alto il prezzo dei giochi PC venduti su Steam per favorire il proprio store a scapito della concorrenza.

Come si legge dalle colonne di The Hollywood Reporter, il pool di legali di Vorys Sater ha infatti deciso di promuovere una class action da sottoporre alle locali autorità competenti per dirimere la questione legata alle possibili conseguenze del "Most Vafored Nations", una clausola del contratto stipulato da Valve con gli editori e gli sviluppatori che desiderano pubblicare i loro titoli su Steam.

La clausola in questione impone che "il prezzo di un gioco per PC destinato ad approdare su Steam abbia lo stesso prezzo di vendita che gli sviluppatori decidono di applicare su altre piattaforme". A detta degli avvocati di Vorys Sater, quindi, Valve starebbe abusando della clausola MFN per ostacolare la concorrenza di piattaforme come Epic Games Store, Microsoft Store, GOG.com, Ubisoft Store e Itch.io.

Sempre in base alle motivazioni addotte dallo studio legale dell'Ohio per lanciare questa class action, "l'MFN di Steam ostacola anche l'innovazione poiché crea una barriera artificiale all'ingresso dei giochi in altre piattaforme. Quando un mercato, come quello dei videogiochi, risulta essere altamente concentrato, l'arrivo di un nuovo competitor che promuova la nascita o la crescita di un ulteriore negozio digitale è un fattore che può avvantaggiare i consumatori riducendo i prezzi dei giochi sugli store più affermati. La capacità di proporre titoli PC a prezzi inferiori è un sistema che un nuovo negozio può abbracciare per guadagnare quote di mercato".

Rimaniamo in attesa di conoscere la posizione di Valve. Nel frattempo, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento con la replica di Valve alla multa UE di Steam per la vendita di giochi con blocco regionale.