Steam Summer Fest rinviato: Geoff Keighley conferma la nuova data dell'evento

Per consentire al mondo intero di concentrare la propria attenzione sui gravi problemi che stanno affliggendo gli Stati Uniti del corso degli ultimi giorni, anche la Steam Summer Fest si terrà con qualche giorno di ritardo.

A fornirci i dettagli sul rinvio è proprio Geoff Keighley attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale. L'edizione estiva del Festival dei Giochi di Steam non si terrà infatti dal 9 al 14 giugno e, stando a quanto dichiarato dal celebre giornalista videoludico ed organizzatore di eventi, l'appuntamento è ora fissato al 16 giugno e si concluderà il giorno 22 dello stesso mese. Si tratta quindi di un rinvio corrispondente ad una settimana esatta. Se stavate aspettando di mettere le mani sulla demo di Relicta e sulle altre versioni dimostrative in arrivo su client Valve in occasione dell'evento, bisognerà attendere una manciata di giorni in più.

Vi ricordiamo che proprio qualche minuto fa è stato annunciato da parte di Electronic Arts il rinvio dell'EA Play Live 2020, il quale si terrà proprio come lo Steam Summer Fest con una settimana di ritardo. Non dimenticate che tra gli appuntamenti posticipati c'è anche il Night City Wire dedicato alle nuove informazioni di Cyberpunk 2077, in arrivo il prossimo 25 giugno 2020.