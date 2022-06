Steam Summer Sale al via: fissato l'inizio degli sconti estivi su Steam

Stanno per iniziare i nuovi Saldi Estivi di Steam, pronti ad offrire a tutti gli utenti un vasto numero di giochi a prezzi allettanti e convenienti, con la possibilità di risparmiare più o meno considerevolmente su un ampio catalogo di prodotti.

La conferma ufficiale arriva dal database di Steam che ha fissato anche la data d'inizio delle offerte: dal 23 giugno 2022 alle ore 19:00 italiane si inizierà con gli sconti, che proseguiranno per un paio di settimane fino al successivo 7 luglio. Per il momento non è chiaro quanti e quali saranno i giochi che sarà possibile acquistare ad un prezzo scontato, ma è altamente probabile che, come di consueto in queste occasioni, la scelta sarà decisamente ampia e spazierà attraverso vari generi, comprendendo sia produzioni Tripla A che il panorama indie.

Per l'occasione ci saranno anche iniziative legate allo Steam Summer Sale: acquistando giochi, infatti, si riceveranno delle trading card che potranno essere rivendute o utilizzare per ottenere un badge esclusivo. Non mancheranno anche delle carte misteriose che saranno disponibile prima del 23 giugno, sebbene ancora non sia chiaro come effettivamente funzioneranno.

L'iniziativa non durerà molto a lungo, tuttavia ci sarà tutto il tempo necessario per poter acquistare giochi in gran quantità senza spendere cifre troppo onerose: pronti a fare grandi affari?