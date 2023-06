Steam, i Summer Spotlight aspettano voi: le migliori offerte tra Forza Horizon 5 e Fallout

Siete alla ricerca di nuovi ed incredibili giochi da riscattare sul vostro account Steam in occasione dell'estate? Steam sta facendo incetta di eventi tra saldi estivi, Next fest e non solo, con tante date che copriranno un periodo di tempo che va giugno 2023 a gennaio 2024. Questo è l'anno delle offerte sulla piattaforma di Valve.

Intanto, però, l'estate si apre in via ufficiale con i Summer Spotlight, i quali mettono sul tavolo delle offerte videoludiche nomi unici nel proprio genere: parliamo di Forza Horizon 5, Fallout 4, Atomic Heart, Call of Duty Black Ops 3 e tanto altro ancora. Volete fare incetta di sconti? Questo è il momento giusto. Qui di seguito vi riportiamo le promozioni principali:

Forza Horizon 5 passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Forever Skies passa da 28,99 a 23,19 euro;

Anno 1800 passa da 59,99 euro a 14,99 euro;

Fallout 4 passa da 19,99 euro a 6,59 euro;

Atomi Heart passa da 59,99 euro a 39,59 euro;

Football Manager 2023 passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Dredge passa da 24,99 euro a 19,99 euro;

Deep Rock Galactic passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Marvel Guardians of the Galaxy passa da 59,99 euro a 17.99 euro;

Kerbal Space Program 2 passa da 49,99 euro a 39,99 euro;

Europa Universalis IV passa da 39,99 euro a 13,99 euro;

Call of Duty Modern Warfare passa da 59,99 euro a 19,79 euro.

Ce n'è per tutti i gusti con le nuove offerte di Steam. Come darete al via le vostre vacanze videoludiche? Andrete alla ricerca di saldi per prepararvi al meglio al caldo dell'estate, dopo aver preso parte allo Steam Next Fest con il festival che è tornato con un mare di demo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.