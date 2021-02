Steam: nuovo record e Open Beta in Cina, Valheim vola sopra i 100.000 giocatori

La giornata del 7 febbraio ha visto Steam superare quota 26.401.586 utenti attivi in contemporanea, rompendo così il precedente record di 25.4 milioni di utenti connessi, traguardo superato lo scorso 2 gennaio.

Parte di questo boom sembra essere attribuibile a Valheim, nuovo fenomeno su Steam che ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica di Steam con picchi di oltre 100.000 giocatori connessi in contemporanea. Valheim è riuscito a superare anche 鬼谷八荒(Tale of Immortal), titolo che la scorsa settimana ha registrato un picco di quasi 200.000 giocatori.

Il successo di 鬼谷八荒(Tale of Immortal) non è affatto casuale dal momento che il gioco (sviluppato da uno studio cinese) fa parte dei pochissimi titoli giocabili in Cina con la Closed Beta di Steam. A questo proposito, Valve e Perfect World hanno annunciato che Steam Cina entrerà in Beta Pubblica questa settimana e più precisamente il 9 febbraio con due soli giochi disponibili, ovvero DOTA 2 e Counter Strike Global Offensive. La versione "Global" di Steam conta circa 30 milioni di giocatori in Cina ma le limitazioni sono tante, da qui la necessità di sviluppare una versione del client appositamente per il paese.

Stando alle parole di Daniel Ahmad molto presto il catalogo verrà espanso con altri trenta giochi, tra questi anche molte produzioni specifiche per il mercato cinese oltre a titoli occidentali localizzati il lingua cinese. Si tratta di un momento importante dunque per lo store di Valve, un nuovo step per entrare ufficialmente in uno dei mercati più grandi e redditizi del mondo.