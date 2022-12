Steam svela i giochi con gli incassi maggiori del 2022: tra questi Elden Ring e PUBG

Proprio agli sgoccioli del 2022, Valve ha pubblicato su Steam una speciale pagina che consente di osservare quali sono stati i videogiochi che hanno incassato di più nel corso dell'anno e, senza particolari sorprese, si tratta nella maggior parte dei casi di free to play.

Ecco di seguito l'elenco dei prodotti con gli incassi più alti del 2022, suddivisi in categorie:

Platino

Naraka Bladepoint

DOTA 2

Destiny 2

PlayerUnknown's Battlegrounds

Elden Ring

Call of Duty Modern Warfare 2

Monter Hunter Rise

Counter Strike Global Offensive

Dying Light 2 Stay Human

Yu-Gi-Oh Master Duel

Lost Ark

Apex Legends

Oro

Total War Warhammer 3

God of War

Ready or Not

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

FIFA 23

War Thunder

Red Dead Redemption 2

Warframe

Grand Theft Auto V

Dead By Daylight

Forza Horizon 5

Cyberpunk 2077

Argento

Warhammer 40.000 Darktide

Sea of Thieves

V Rising

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

The Forest

FIFA 22

Team Fortress 2

Phasmophobia

Black Desert Online

Rimworld

Hunt Showdown

The Elder Scrolls Online

Cult of the Lamb

RUST

NBA 2K22

Raft

Civilization 6

The Sims 4

Stray

It Takes Two

Cities Skylines

Project Zomboid

Final Fantasy XIV Online

Stellaris

Marvel's Spider-Man Remastered

Bronzo

Star Wars The Old Republic

The Witcher 3

NBA 2K23

New World

Smite

Battlefield V

Hell Let Loose

Football manager 2023

Terraria

Age of Empires IV

Deep Rock Galactic

Planet Zoo

Grounded

Halo Infinite

Farming Simulator 22

Valheim

Borderlands 3

Satisfactory

F1 22

Squad

Fallout 76

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Flight Simulator

DayZ

No Man's Sky

Wallpaper Engine

Sekiro Shadows Die Twice

World of Warships

Tiny Tina's Wonderlands

Euro Truck Simulator 2

Victoria 3

Dread Hunger

Monster Hunter World

The Elder Scrolls V Skyrim

Persona 5 Royal

Stardew Valley

Risk of Rain 2

American Truck Simulator

Crusader Kings III

Forza Horizon 4

Call of Duty Black Ops 3

Undecember

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Battlefield 2042

Arma 3

Mount& Blade 2 Bannerlord

Path of Exile

Ark Survival Evolved

Hearts of Iron IV

The Hunter Call of the Wild

In attesa di scoprire iniziative simili per altre piattaforme o client, vi ricordiamo che Steam Replay 2022 permette di scoprire come è andato il vostro anno sul client Valve.