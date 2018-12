Steam: svelata la lista dei titoli più giocati con un controller nel 2018

I curatori di Steam si preparano a un 2019 decisamente intenso (vista la concorrenza dell'Epic Games Store) e soddisfano la nostra curiosità condividendo la lista dei titoli più giocati con un controller dall'utenza della piattaforma videoludica di distribuzione digitale più famosa del pianeta.

Le quattro schede redatte da Valve mettono in evidenza i 50 titoli più giocati con i controller PlayStation, Xbox, Steam e Nintendo Switch. La classifica analizza i dati dei minuti giocati per ciascun modello di controller e li suddivide per il numero di giorni in cui i giochi in questione sono stati disponibili nello store nel corso dell'anno che sta per concludersi.

La Top 50 dei titoli Steam più giocati con un controller nel 2018 copre tutto l'arco dello scibile videoludico e mostra la straordinaria vivacità che ha contraddistinto la scena indipendente per tutto l'anno.

Tra i videogiochi ricorrenti in tutte e quattro le liste, troviamo infatti delle vere e proprie gemme underground come Subnautica, Overcooked! 2, Cuphead, Hollow Knight, Dead Cells, Brawlhalla, CrossCode, Stardew Valley, Graveyard Keeper, Enter the Gungeon e Maple Story 2.

A questi, si affiancano le immancabili produzioni tripla A come PUBG, Assassin's Creed Odyssey, For Honor, The Witcher 3, Monster Hunter World, Fallout 4 e Dragon Ball Xenoverse 2.

In calce alla news trovate il link che rimanda alla classifica dei titoli Steam più giocati con un controller nel corso del 2018. Qualora ve le foste perse, su queste pagine trovate invece le liste con i videogiochi più remunerativi e più popolari dell'anno.