Steam: sviluppatore cambia nome in 'Molto Positivo' per ingannare gli utenti

Dopo i vari casi di review bombing a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni, il sistema di valutazione dei videogiochi di Steam è stato nuovamente utilizzato in un modo alquanto improprio. Questa volta, però, non dagli utenti, ma da uno sviluppatore.

Come gli assidui frequentatori del marketplace di Valve sapranno, nella scheda descrittiva dei vari software in vendita su Steam viene mostrata una media delle valutazioni ricevute dai giocatori, che possono consigliare o meno un dato prodotto. Ebbene, lo sviluppatore di Emoji Evolution ha ben pensato di sfruttare il sistema di recensioni cambiando il proprio nome in "Molto Positivo" per depistare gli utenti e convincerli, magari, ad acquistare il titolo (che in realtà presenta una media di valutazioni recenti "Nella Media" e "Perlopiù Positiva" considerando tutte le recensioni). Come potete notare osservando l'immagine che vi abbiamo riportato in calce, gli autori hanno utilizzato il font con cui vengono segnalate le recensioni pur di trarre in inganno ancor più facilmente coloro che capiteranno sulla pagina del gioco.

Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di una semplice iniziativa scherzosa da parte di sviluppatori dall'indoleun po' troll, e che dietro non si nasconda l'ingorda volontà di piazzare più vendite grazie a questo stratagemma. Qualunque sia il caso, è chiaro come Valve abbia il compito di intervenire al più presto possibile e contattare la software house in questione.

Non capita spesso di assistere a casi del genere: di solito, sono i giocatori a sfruttare i sistemi di valutazione offerti da siti online e marketplace, che spesso diventano casse di risonanza del dissenso di alcune community. I casi recenti più eclatanti di review bombing hanno colpito nomi di grande rilievo, tra cui The Last of Us Part II a causa dei suoi contenuti narrativi, e Death Stranding dopo la collaborazione stretta con Cyberpunk 2077.