Steam, tante offerte a tema Hi-Rez per il weekend: ecco i migliori saldi del publisher

Ogni giorno è festa tra le pagine di Steam, viste le innumerevoli occasioni fornite da Valve per risparmiare sui migliori giochi PC che albergano tra le pagine del client. In occasione della fine della settimana, però, il numero di offerte disponibili è cresciuto ulteriormente, come visto dall'approdo degli Hi-Rez Publisher Weekend su Steam.

Come se già non fosse sufficiente l'annuncio della Closed Beta di Smite 2 in arrivo in primavera con il nuovo video gameplay rilasciato dalla sopracitata software house, le pagine di Steam hanno accolto tante promozioni dedicate alle opere targate Hi-Rez. È quindi il momento di godersi il tanto agognato riposo della fine della settimana con una nuova ondata di sconti.

Smite Year 10 Deluxe Edition passa da 49,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

Smte Pass Year 10 passa da 34,99 euro a 23,44 euro, con uno sconto del 33%;

Smite Ultimate God Pack passa da 23,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 75%;

Pacchetto Squarta-codice Smite passa da 17,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 50%;

Pacchetto Gecko Guardian Smite passa da 17,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 50%;

Pacchetto Corriere curioso per Smite passa da 17,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 50%;

Pacchetto Almighty Archon di Smite passa da 17,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 50%;

Paladins Starter Edition passa da 9,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 50%;

Paladins Gold Edition passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Pass Stagionale Paladins 2022 passa da 34,99 euro a 23,44 euro, con uno sconto del 33%;

Pacchetto Feathered Fiend di Paladins passa da 14,99 euro a 10,04 euro, con uno sconto del 33%;

Pacchetto Sjy Whale Paladins passa da 14,99 euro a 10,04 euro, con uno sconto del 33%;

Paladins Interstellar Stallion Pack passa da 14,99 euro a 10,04 euro, con uno sconto del 33%;

Rogue Company - Ultimate Edition passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Rogue Company - Rogue Edition passa da 24,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 60%.

Le offerte a tema Hi-Rez su Steam sono innumerevoli. Comprerete uno dei pack di espansione per i popolari giochi rilasciati dal publisher sulle varie piattaforme?