Steam, tanti nuovi giochi in saldo per potersi divertire: ecco i migliori in offerta

Dopo aver festeggiato l'arrivo del weekend con tante offerte da Steam e giochi da comprare a meno di 20 euro, ecco che è giunta una nuova settimana. Nuovo giorno, nuove promozioni: sulle pagine ufficiali di Steam sono arrivate tante altre occasioni imperdibili e ad un prezzo scontato, ma quali sono i titoli da recuperare per l'occasione?

Tra le offerte principali non possiamo non citare Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6, senza dimenticare il nuovo fenomeno dal nome Enshrouded che ha conquistato Steam con un milione di giocatori in meno di una settimana. Pronti ad avventure videoludiche da iniziare per la prima volta? Allora ecco qualche nome di giochi da comprare assolutamente su Steam:

EA Sports F FC 24 passa da 69,99 euro a 20,99 euro, con uno sconto del 70%;

Sea of Thieves 2023 Edition passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Monster Hunter World passa da 29,99 euro a 989 euro, con uno sconto del 67%;

Valheim passa da 19,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 40%;

Resident Evil 4 Remake passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Galactic Civilizations IV passa da 448,99 euro a 39,19 euro, con uno sconto del 20%;

Disco Elysium - The Final Cut passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Arma 3 passa da 27,99 euro a 6,99 euro, con uno sconto del 75%;

Snowrunner passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto de 50%;

Street Fighter 6 passa da 59,99 euro a 39,59 euro, con uno sconto del 34%;

Enshrouded passa da 29,99 euro a 26,99 euro, con uno sconto del 10%;

Resident Evil Village passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Dredge passa da 24,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 30%;

Hitman 3 passa da 69,99 euro a 27,99 euro, con uno sconto del 60%;

Dead Cells passa da 24,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 40%.

Termina qui la nostra lista di avventure digitali da recuperare con gli imperdibili sconti di Steam. Il client di Valve è giornalmente foriero di promozioni importanti, grazie alle quali recuperare titoli più o meno recenti ad un prezzo vantaggioso.