Steam ai tempi del Coronavirus: più di 24 milioni di utenti connessi, è record!

Dopo soli quattro giorni dal record degli utenti connessi a Steam, la piattaforma digitale di Valve continua ad attrarre appassionati di videogiochi e supera quota 24 milioni di accessi in contemporanea.

Le rilevazioni effettuate dagli analisti di settore confermano il trend delle ultime settimane e registrano il nuovo record nel segno della crescita costante di accessi a Steam, un fenomeno che può essere facilmente ricondotto alle disposizioni in tema di distanziamento sociale adottate dai Paesi più colpiti dall'emergenza Coronavirus.

Le principali "via di fuga virtuali" scelte dai giocatori per superare questo difficile momento di quarantena vengono rappresentate in maniera plastica dalla classifica dei 10 titoli che vantano il maggior numero di accessi simultanei, con Counter-Strike Global Offensive, DOTA 2 e PUBG stabilmente in vetta.

Dietro a questo incrollabile "terzetto delle meraviglie" assistiamo all'ascesa di Mount and Blade 2 Bannerlord come miglior lancio di sempre su Steam: il GDR medievale di TaleWorlds è riuscito a scalzare nientemeno che Grand Theft Auto 5, relegando il kolossal di Rockstar Games alla quinta piazza. Nella Top 10 dei giochi che stanno contribuendo maggiormente al record di accessi su Steam troviamo anche Rainbow Six Siege, Rust, Football Manager 2020, ARK Survival Evolved e Monster Hunter World.