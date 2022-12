Steam: quali sono i titoli più giocati del 2022? È l'anno dei Free To Play!

Mentre rivolgiamo i nostri ultimi saluti al 2022, Valve continua a rilasciare alcuni interessanti dati commerciali attinenti alla piattaforma digitale di Steam. Nel dettaglio, le ultime ore sono state caratterizzate dall'uscita di informazioni attinenti ai giochi con gli incassi maggiori di Steam e non solo. Ma com'è andato il 2022 di Steam?

La risposta potrebbe sorprendere molti giocatori, in quanto i dati sui titoli più giocati nel 2022 mostrano un quadro molto ben delineato per l'annata videoludica che sta per volgere al termine: il 2022 è stato l'anno dei Free To Play. Tra i titoli più giocati, infatti, compaiono gli altisonanti nomi di Apex Legends, PUBG e non solo, ma com'è avvenuta la classifica di Steam?

Il sito ufficiale della piattaforma ha così suddiviso e misurato i titoli più giocati quest'anno:

I titoli che hanno raggiunto più di 240mila giocatori simultanei

Quelli che hanno raggiunto e superato i 130mila utenti

Infine, abbiamo i prodotti videoludici che hanno raggiunto i 70mila utenti attivi simultaneamente

Steam: un'anno all'insegna dei giochi gratis

Tra i prodotti più giocati in senso assoluto - almeno per quel che concerne il 2022 - troviamo:

Apex Legends

Lost Ark

Counter Strike Global Offensive

Yu-Gi-Oh! Master DUel

PUBG Battlegrounds

Elden Ring

ARK: Survival Evolved

Destiny 2

DOTA 2

Call of Duty Modern Warfare 2

Dying Light 2

Goose Goose Duck

La seconda sezione è invece caratterizzata dalla presenza di nomi altisonanti nell'industria videoludica, tra cui il capolavoro senza tempo targato Rockstar Games, ovvero Grand Theft Auto 5:

Cyberpunk 2077

New World

RUST

Nakara Bladepoint

Total War: Warhammer 3

Team Fortress 2

Wallpaper Engine

V Rising

Monster Hunter Rise

Multiversus

Path of Excile

Infine, nella categoria dedicata ai titoli che hanno raggiunto e superato i 75mila utenti attivi simultaneamente abbiamo:

Fifa 22

Civilization VI

Rainbow Six Siege

Warhammer 40,000: Darktide

Football Manager 2023

Dread Hunger

Warhammer Vermintide 2

Valheim

War Thnder

Warframe

Unturned

Need For Speed Heat

Left 4 Dead 2

Vampire Survivors

Terraria

Fifa 23

Football Manager 2022

The witcher 3 Wild Hunt

The Sims 4

Dead By Daylight

The Forest

Rafr

Lego Star Wars The Skywalker Saga

Mentre Steam dà il via ai saldi invernali, è giunto il tempo di tirare le somme di un anno ricco di interessanti produzioni, alcune delle quali sono nuovamente tornate in auge in seguito all'approdo di creazioni non attinenti al medium videoludico ma che hanno dato una seconda vita ad esperienze dal calibro di The Witcher 3, Cyberpunk e non solo.