Steam, la Top 10 conquistata da Naraka Bladepoint: resistono It Takes Two, DOOM e GTA

La nuova settimana dell'universo videoludico PC si è aperta con un'interessante sfida tra nuove produzioni e titoli che resistono inossidabili all'interno delle classifiche di vendita.

Il noto analista di settore Benji Sales ha condiviso i dati più recenti relativi alle vendite realizzate su Steam nel corso della settimana conclusasi domenica 15 agosto. Come potete verificare in calce a questa news, lo store di casa Valve propone una Top 10 decisamente variegata, che vi riproponiamo di seguito nella sua versione completa:

Naraka: Bladepoint Back 4 Blood Car Mechanic Simulator 2021 Nakara Bladepoint Valve Index Humankind It Takes Two DOOM Eternal Tribes of Midgard GTA V

A trionfare in vetta sono gli scontri all'arma bianca di Naraka: Baldepoint, dinamico battle royale dalle atmosfere legate all'immaginario del Sol Levante. Spazio anche alla nuova produzione degli autori di Left 4 Dead, che raggiunge la seconda posizione grazie alla spinta offerta dalla spassosa Beta di Back 4 Blood. Medaglia di bronzo a Car Mechanic Simulator 2021, ultima iterazione della saga automobilistica.



Accanto a titoli più recenti, tra i quali figura anche lo Humankind di SEGA, restano in classifica anche produzioni più datate. Inossidabile Grand Theft Auto V, questa settimana in decima posizione, ma anche DOOM Eternal, all'ottavo gradino. Sicuramente apprezzabile anche la presenza dell'eccellente It Takes Two, che dall'esordio non ha quasi mai abbandonato le classifiche di Steam.