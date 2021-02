Steam, è tornato il Game Festival: giocate gratis alle demo dei titoli in arrivo

Il Festival dei Giochi di Steam è tornato: fino al prossimo 9 febbraio, potete accedere alla piattaforma di Valve e giocare gratuitamente a centinaia e centinaia di demo dei titoli in arrivo prossimamente su PC!

Ci sono più di 500 demo giocabili, un numero davvero grande che può spaventare. Per aiutarvi a scegliere, Valve ha suddiviso l'enorme libreria in differenti categorie, che spaziano da Azione ad Avventura, fino ad arrivare a Strategia, GDR, Horror e molti altre. Potete sfogliare l'intero catalogo dirigendovi sulla pagina del Game Festival disponibile su Steam, dove è anche possibile seguire un programma di dirette in cui gli sviluppatori mostrano i propri giochi.

Potete cominciare, ad esempio, dalla demo di Little Nightmares 2, atteso gioco di Tarsier Studios in uscita tra pochissimi giorni. C'è anche la versione dimostrativa dello sparatutto su binari in stile anime Gal*Gun Returns, oltre che la demo di Potentia, un action adventure ispirato ad alcuni celebri titoli come Tom Clancy's The Division, The Last of Us e Uncharted. C'è letteralmente l'imbarazzo della scelta, non vi resta che dirigervi sul sito ufficiale di Steam e perdervi nell'enorme catalogo. Avete tempo fino alle ore 19:00 di mercoledì 10 febbraio!