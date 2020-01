Steam: trapela la data d'inizio dei saldi per il Capodanno Lunare

Vi è rimasto qualche spicciolo dopo i saldi invernali 2019 di Steam? Ci auguriamo di sì, perché sembra che tra pochi giorni sarete nuovamente invogliati a mettere mano al portafoglio!

Stando a quanto rivelato da SteamDB, che tiene traccia di tutti i movimenti del database dello store di Valve, il 23 gennaio prenderà il via un nuovo periodo promozionale dedicato al Capodanno Lunare, ricorrenza che si festeggia in Cina e che a questo giro cade il 25 gennaio. Il gigantesco paese dell'Estremo Oriente si appresta ad entrare nell'Anno del Topo, e Steam non si lascerà sfuggire l'occasione di proporre tanti nuovi sconti sui giochi del proprio catalogo.

I saldi che nel 2019 hanno festeggiato l'inizio dell'Anno del Maiale si sono protratti per un'intera settimana, pertanto potrebbe essere così anche questa volta. In quell'occasione, Steam offrì anche un buono sconto di 5 euro sull'acquisto di un gioco dal valore di almeno 30 euro. Sarà così anche quest'anno? Lo scopriremo tra pochi giorni, quando arriverà una comunicazione ufficiale da parte di Valve. Con tutta probabilità, il quantitativo di titoli in sconto non sarà equiparabile a quello dei "saldi maggiori", ma sarà sicuramente possibile fare degli ottimi affari sui prodotti più caldi del momento. State aspettando un taglio di prezzo per un gioco in particolare? Fatecelo sapere nei commenti!